Совмин определил порядок предоставления информации в области питьевого водоснабжения

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок предоставления информации в области питьевого водоснабжения определен в Беларуси. Он закреплен постановлением Совета Министров №456 от 5 июля 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу, информация предоставляется местными исполнительными и распорядительными органами, организациями водопроводно-канализационного хозяйства путем ее размещения в средствах массовой информации, на официальных сайтах соответствующих госорганов и организаций в интернете или другими общедоступными способами.

Информация, предоставляемая местными исполнительными и распорядительными органами, включает, в частности, сведения о реализации региональных комплексов мероприятий и госпрограмм в области питьевого водоснабжения, перспективных планов развития систем водоснабжения на территории соответствующих административно-территориальных единиц, перспективном строительстве централизованных систем питьевого водоснабжения, в том числе уличных сетей водоснабжения для эксплуатируемого жилфонда.

Организации водопроводно-канализационного хозяйства должны предоставлять сведения о нормативных правовых актах в области питьевого водоснабжения; о соответствии питьевой воды нормативам безопасности; о применяемых методах подготовки питьевой воды; об источниках водоснабжения в населенном пункте; о выполнении плановых работ на централизованных системах питьевого водоснабжения и возобновлении работы этих систем; о количестве и кратности отбора проб питьевой воды в рамках программы производственного контроля ее безопасности; о сроках плановой метрологической поверки, ремонта и замены приборов индивидуального учета расхода воды и пр.

Указанная информация, а также информация об изменениях в области питьевого водоснабжения должна быть размещена в течение 30 рабочих дней с даты ее получения или изменения.

Если питьевая вода не соответствует нормативам безопасности, местные исполнительные и распорядительные органы, организации водопроводно-канализационного хозяйства в срок не более одних суток с момента выявления несоответствия должны проинформировать об этом юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, интересы которых могут быть затронуты в связи с таким несоответствием. Кроме того, должны быть указаны сроки устранения данного несоответствия, рекомендуемые действия в такой ситуации, меры предосторожности, способы дополнительной подготовки питьевой воды либо место и время ее отпуска.

Постановление принято на основании закона №271-З "О питьевом водоснабжении" от 24 июня 1999 года и вступает в силу с 13 июля 2019 года.-0-