Совмин определил порядок проведения государственных экспертиз условий труда

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке проведения государственных экспертиз условий труда. Это предусмотрено постановлением правительства от 29 июля 2020 года №449, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Цель экспертиз - установить, правильно ли условия труда отнесены к категории "вредные и (или) опасные" по результатам аттестации. Согласно постановлению предусмотрено проведение экспертиз правильности применения списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение или пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда, а также перечня текстильных производств и профессий для целей профессионального пенсионного страхования работниц, занятых на станках и машинах. Кроме того, в документе обозначены экспертизы условий труда на рабочих местах, качества проведения аттестации.

Их проводят в организациях независимо от организационно-правовых форм должностные лица управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты, управлений (отделов) государственной экспертизы условий труда комитетов по труду, занятости и социальной защите облисполкомов, Минского горисполкома.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 28 июня 2020 года.-0-