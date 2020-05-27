Совмин определил порядок разработки и утверждения планов управления болотами

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил порядок разработки и утверждения планов управления болотами. Это предусмотрено постановлением правительства №313 от 25 мая 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документ принят в соответствии с законом "Об охране и использовании торфяников". Планы управления разрабатываются для болот, включенных в перечень, устанавливаемый Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Организует разработку местный исполнительный и распорядительный орган. Проект плана готовит научная организация.

Научное обоснование проекта должно содержать общую информацию о болоте, его природно-генетических условиях, биологическом и ландшафтном разнообразии, лесных насаждениях при их наличии, использовании для ведения охотничьего хозяйства, социально-экономических условиях на данной территории, оценку природных объектов и их ресурсного потенциала. При подготовке проекта научная организация может запрашивать предложения землепользователей и пользователей водных объектов, других заинтересованных.

В сам проект плана войдут цели и задачи, период реализации, мероприятия по охране и использованию болота, информированию населения. Должны быть указаны сроки реализации, объемы и источники финансирования мероприятий, а также ответственные исполнители.

Местный исполнительный и распорядительный орган организовывает общественные обсуждения проекта плана управления болотом в порядке, установленном Советом Министров. При согласовании проекта плана территориальный орган Минприроды оценивает его соответствие режимам охраны и использования естественных болот и их гидрологических буферных зон, иных природных территорий, подлежащих специальной охране, при их наличии.

Постановление вступает в силу с 28 декабря 2020 года.-0-