Совмин разрешил ГКСЭ использовать проблесковые маячки

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство разрешило Государственному комитету судебных экспертиз (ГКСЭ) использовать проблесковые маячки синего цвета и специальные звуковые сигналы. Соответствующее постановление Совета министров №788 от 30 декабря 2020 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с документом, автомобили ГКСЭ внесены в перечень транспортных средств оперативного назначения. Они могут обозначаться надписью "Государственный комитет судебных экспертиз" и (или) выставленным на лобовом или боковом стекле трафаретом с такой надписью. По согласованию с ГАИ авто ГКСЭ могут использовать проблесковые маячки синего цвета и специальные звуковые сигналы.

Водители специальных транспортных средств Государственного комитета судебных экспертиз имеют право применять сигнализацию при выполнении неотложных оперативных или служебных заданий. В частности, в случаях следования к месту совершения преступлений, административных правонарушений, происшествий, в том числе дорожно-транспортных; следования к месту производства неотложных следственных и других процессуальных действий; доставки в судебно-экспертные организации объектов судебной экспертизы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-