Совмин скорректировал порядок повышения зарплаты в зависимости от роста производительности труда

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство внесло коррективы в порядок повышения размеров оплаты труда работников в зависимости от роста производительности труда. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 23 апреля 2021 года №243, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Согласно документу, руководителю государственной организации предоставлено право изменять размеры оплаты труда и структуру зарплаты работникам в пределах общего размера оплаты, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами.

"Это позволит выполнять единовременный пересмотр размеров тарифных ставок (тарифных окладов) работников при индексации заработной платы, проводить совершенствование структуры зарплаты при условии сохранения общего размера оплаты труда, установленного локальными правовыми актами и трудовыми договорами", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, руководитель госорганизации имеет право повышать размеры оплаты труда работников обособленного подразделения, имеющего отдельный баланс, при условии соотношения роста производительности труда и номинальной начисленной среднемесячной заработной платы более 1,0 в этом обособленном подразделении. При расчете производительности труда в госорганизации применяется выручка от реализации продукции, товаров, (работ, услуг) или добавленная стоимость на одного среднесписочного работника. Выбор показателя расчета выполняется на календарный год по согласованию с вышестоящим органом (организацией).

Также предусмотрена возможность однократно в течение календарного года изменить показатель расчета по согласованию с вышестоящим органом (организацией).

Ранее изменение показателя определения производительности труда в течение календарного года допускалось только в случае замены показателя выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника на показатель добавленной стоимости на одного среднесписочного работника на этот же календарный год.

"Применение норм данного постановления позволит более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда работников в госорганизациях и их обособленных подразделениях, имеющих отдельный баланс, а также сохранить мотивацию работников в обеспечении роста производительности", - подчеркнули в пресс-службе.

Документ вступает в силу с 1 мая 2021 года.-0-

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