Совмин урегулировал организацию питания работников соцучреждений с учетом эпидситуации

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров урегулировал вопросы организации питания работников соцучреждений с учетом эпидситуации. Это предусмотрено постановлением правительства от 26 июня 2020 года №370, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Учреждения стационарного соцобслуживания, территориальные центры социального обслуживания населения наделены полномочиями по организации питания работников этих учреждений, отделений круглосуточного пребывания центров при работах вахтовым методом с учетом набора продуктов питания для граждан, проживающих в этих учреждениях или отделениях.
Постановление принято для создания условий для питания работников госорганизаций, оказывающих социальные услуги, в условиях эпидемиологической ситуации, пояснили в правительстве.
Документ вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, и действует до особого решения Совета Министров.-0-