Совмин установил порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство установило порядок учета, мониторинга и инвентаризации торфяников. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 июня 2020 года №358, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В частности, утверждены положения о порядке и условиях ведения реестра торфяников, комплексного мониторинга и инвентаризации, а также уполномочены соответствующие организации. "Реестр торфяников представляет собой электронную базу данных и включает сведения о границах и площади торфяников, их категориях, типах болот, оцененных запасах ресурсов, направлениях использования торфяников в хозяйственной и иной деятельности и другие сведения", - отметили в Минприроды. Информация в реестр будет представляться государственными органами и организациями, определенными постановлением. Состав этой информации и требования к ее представлению устанавливаются Национальной академией наук Беларуси по согласованию с Минприроды. Вести реестр будет НПЦ НАН по биоресурсам и Институт природопользования НАН.

Что касается комплексного мониторинга торфяников, его будут проводить научные организации, подчиненные Национальной академии наук Беларуси, совместно с заинтересованными государственными органами и иными организациями. В целях сбора, хранения, обработки и анализа получаемых данных НАН создаст информационно-аналитический центр комплексного мониторинга торфяников и определит порядок его функционирования.

Согласно закону "Об охране и использовании торфяников" их инвентаризацию, как правило, следует проводить не реже одного раза в 10 лет. Постановлением определен состав работ по инвентаризации: сбор информации, анализ состояния торфяников, уточнение их границ, оценка запасов природных ресурсов, определение подлежащих экологической реабилитации. Эти работы будут проводить Институт природопользования НАН и НПЦ НАН по биоресурсам. Полученная информация будет использоваться для подготовки проектов государственных программ, схем распределения торфяников по направлениям использования в хозяйственной и иной деятельности, научных обоснований экологической реабилитации.

Постановление вступает в силу одновременно с законом "Об охране и использовании торфяников" - с 28 декабря 2020 года.-0-