Совмин установил порядок выдачи разрешений на деятельность в районе действия Договора об Антарктике

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке выдачи разрешения на осуществление деятельности в районе действия Договора об Антарктике, внесения в него изменений и (или) дополнений, продления срока, прекращения его действия и выдачи дубликата. Это предусмотрено постановлением Совмина №649 от 23 сентября 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Требования положения распространяются на юрлиц и индивидуальных предпринимателей Беларуси, которые осуществляют деятельность в районе действия Договора об Антарктике и обратились в Национальную академию наук Беларуси за получением разрешения, изменениями или дополнениями в него, продлением, дубликатом. Без разрешения работать в районе действия данного договора запрещено.

Заявители, обратившиеся за получением разрешения либо получившие его, должны при планировании и осуществлении деятельности избегать отрицательного влияния на характер климата и погоды Антарктики, качество воздуха и воды, значительных изменений в атмосферной, наземной (включая водную), ледовой или морской средах, вредных изменений в распределении, количестве или продуктивности видов или популяций представителей фауны и флоры.

Разрешение оформляется на специальном бланке и выдается НАН. Обязанности по ведению реестра выданных разрешений и их дубликатов, разрешений, действие которых прекращено, также возложены на Академию наук. НАН координирует работу по соблюдению требований и условий осуществления деятельности, установленных в разрешении, через своих наблюдателей и представителей, назначенных в соответствии с Договором об Антарктике.

Постановление вступает в силу через три месяца после официального опубликования.-0-