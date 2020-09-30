Совмин установил размер суммы на поиск должника

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров определил размер денежной суммы, израсходованной на розыск должника. Соответствующее постановление Совмина от 22 сентября 2020 года №559 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Речь идет о сумме, израсходованной органами внутренних дел для розыска должника по исполнению соответствующего постановления судебного исполнителя о розыске.

Сумма составит пять базовых величин (1 БВ - Br27). Ее взыскивают с должника и зачисляют в республиканский бюджет.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-