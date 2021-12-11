Совмин установил временный запрет на вывоз пшеничной муки

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство установило временный запрет на вывоз муки из пшеницы мягкой и спельты. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №709 от 10 декабря 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Временный запрет на вывоз также распространяется на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу данного документа и фактический вывоз которых за пределы страны выполняется после его вступления в силу.

При этом запрет не распространяется на товары, вывозимые за пределы Беларуси для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства, а также в качестве припасов. Кроме того, он не касается международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС, и товаров, помещенных под таможенные процедуры в другом государстве - члене ЕАЭС и перевозимых транзитом через Беларусь.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и действует в течение трех месяцев.-0-