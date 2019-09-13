Совмин уточнил, как выплачиваются вознаграждения сообщившим о фактах коррупции информаторам

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров уточнил, как выплачивается вознаграждение физическому лицу, способствующему выявлению коррупции. Обновленные правила предусмотрены постановлением Совмина от 12 сентября №619, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Конкретизировано, в каких случаях возможны выплаты. Например, если физлицом предоставлена информация, предметы и документы, которые помогли выявить коррупционное преступление; сведения о нахождении разыскиваемого коррупционера; информация о местонахождении денег и другого имущества, полученных в результате совершения коррупционного преступления, а также другая информация, способствующая предотвращению или возмещению вреда, причиненного коррупцией.
Размеры выплат остаются прежними. При содействии выявлению, пресечению, раскрытию или расследованию коррупционного преступления, относящегося к категориям тяжких или особо тяжких преступлений, - до 50 базовых величин (1 БВ - Br25,5); относящегося к категории менее тяжких преступлений, - до 30 базовых величин.
Решение о выплате вознаграждения и других выплат принимается не позднее 6 месяцев с даты вступления приговора суда в законную силу, принятия решения по материалам проверки об отказе в возбуждении уголовного дела или прекращении производства по уголовному делу по основаниям, предусмотренным в пунктах 3, 4, 7 и 13 части 1 статьи 29 и в статье 30 Уголовно-процессуального кодекса. Вознаграждение выплачивается с письменного согласия физического лица в течение года с даты принятия решения о выплате.
Порядок и условия направления ходатайства органа уголовного преследования, выплаты вознаграждения и других выплат устанавливаются Генеральной прокуратурой.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-