Совмин уточнил перечень граждан, подлежащих самоизоляции в связи с COVID-19

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси уточнен перечень граждан, подлежащих самоизоляции из-за COVID-19. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №727 от 17 декабря 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Этим постановлением скорректированы два постановления правительства по вопросам предотвращения распространения COVID-19: №208 от 8 апреля 2020 года "О введении ограничительного мероприятия" и №624 от 30 октября 2020 года "О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания". В частности, изменениями в постановление №208 предусмотрено, что самоизоляции подлежат граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие инфекцию COVID-19.

Исключено требование о самоизоляции отдельных категорий граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства.

При этом правовым актом установлено, что те, кто получил требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции до вступления в силу постановления №727, обязаны соблюдать их до истечения срока пребывания в самоизоляции, указанного в таких требованиях.

Постановление №727 вступает в силу после его официального опубликования.-0-