Совмин уточнил порядок обязательного госстрахования жизни и здоровья военнослужащих

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совмин уточнил порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 мая 2020 года №314, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом предусмотрено продление трехлетнего срока для обращения граждан за получением страховых сумм в случае не зависящих от них обстоятельств - при проведении следственных действий и судебных разбирательств. "Ранее их продолжительность фактически уменьшала трехлетний срок обращения за получением страховой суммы", - отметили в пресс-службе Министерства обороны.

Кроме того, постановлением правительства №315 от 25 мая 2020 года скорректирован порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия семьям погибших военнослужащих. Данное пособие назначается родителям и женам (не вступившим в новый брак) военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава, погибших при исполнении обязанностей или умерших в период прохождения военной службы или службы. Оно назначается и семьям погибших при выполнении служебного долга в Афганистане или других странах, где велись боевые действия.

"Внесенные изменения позволят продлить срок обращения за назначением данного пособия в случае продолжительного проведения следственных действий и судебных разбирательств. Ранее срок выплаты пособия за прошлое время не превышал одного года со дня обращения за ним", - пояснили в пресс-службе Минобороны.

Постановления вступают в силу с 1 июня.-0-