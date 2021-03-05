Совмин утвердил более 30 гигиенических нормативов

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил более 30 гигиенических нормативов, направленных на создание условий для санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Это предусмотрено постановлением правительства от 25 января 2021 года №37, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом определены показатели безопасности питьевой воды, ультразвука, шумового воздействия, парфюмерно-косметической продукции, продовольственного сырья и пищевых продуктов, учебных изданий для общего среднего образования, а также отдельных видов продукции для детей. Также установлены допустимые значения показателей комбинированного воздействия шума, вибрации и низкочастотных электромагнитных полей на население в условиях проживания, показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий.

Данные нормативы не применяются для обязательного подтверждения и оценки соответствия включенной в единый перечень продукции, в отношении которой в ЕАЭС устанавливаются особые требования.

Разъяснять вопросы применения утвержденных гигиенических нормативов уполномочено Министерство здравоохранения.

Постановление вступает в силу через три месяца после официального опубликования.-0-