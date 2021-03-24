Совмин утвердил госпрограмму по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило государственную программу по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №159 от 22 марта 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Среди целей госпрограммы - социальная защита населения, пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, безусловное обеспечение требований радиационной безопасности, ускоренное социально-экономическое развитие и возрождение загрязненных радионуклидами территорий.

"Разработка государственной программы обусловлена долгосрочным характером и масштабами радиоактивного загрязнения регионов страны, требующими продолжения работ по поддержанию на достигнутом уровне социальной и радиационной защиты населения и обеспечению жизнедеятельности с минимальными ограничениями по радиационному фактору, необходимостью предоставления государственной финансовой поддержки", - говорится в документе.

Планируется решать такие задачи, как оказание медицинской помощи, санаторно-курортное лечение и оздоровление пострадавшего населения, обеспечение радиационной защиты и адресного применения защитных мер, содействие социально-экономическому развитию пострадавших регионов. В планах также совершенствование организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей, проживающих на территории радиоактивного загрязнения.

На реализацию государственной программы предполагается направить почти Br3 млрд.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-