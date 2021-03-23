Совмин утвердил госпрограмму "Урегулирование чрезвычайных ситуаций"

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило государственную программу "Урегулирование чрезвычайных ситуаций" на 2021-2025 годы. Такое решение закреплено постановлением Совета Министров №158 от 22 марта 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Программа подготовлена в целях реализации государственной политики в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и обеспечения пожарной безопасности. Планируется решить несколько задач. В их числе поддержание в технически исправном состоянии наиболее востребованных типов воздушных судов, приобретение агрегатов и комплектующих для вертолетов, техническое переоснащение органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям (ОПЧС) и развитие их авиационной составляющей. В планах также обновление парка пожарных автоцистерн, обеспечение замены, ремонта и модернизации износившегося либо морально устаревшего оборудования и инженерных сетей зданий (сооружений).

Финансирование комплекса мероприятий государственной программы предполагается в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете на содержание ОПЧС, на сумму свыше Br31 млн, в том числе средств государственной инвестиционной программы более чем на Br20 млн.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-