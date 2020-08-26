Совмин утвердил новый порядок подачи жалоб и их рассмотрения апелляционным советом при патентном органе

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке подачи жалоб, возражений, заявлений и их рассмотрения апелляционным советом при патентном органе. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 24 августа 2020 года №499, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Положением установлены порядок подачи жалоб, возражений, заявлений, требования к заявлению о признании товарного знака и знака обслуживания или обозначения, используемого в качестве товарного знака, общеизвестным товарным знаком в Республике Беларусь и прилагаемым к нему документам. Также определен порядок рассмотрения жалоб, возражений, заявлений апелляционным советом при патентном органе.

Апелляционный совет рассматривает жалобы на результаты экспертиз. Они подаются в Национальный центр интеллектуальной собственности в письменной форме на белорусском или русском языке самостоятельно либо через зарегистрированного патентного поверенного. Жалоба предоставляется в двух экземплярах и должна относиться к одной заявке на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топологию, товарный знак, географическое указание. Возражение подается в трех экземплярах и должно относиться к одному патенту, товарному знаку, регистрации географического указания, праву пользования географическим указанием. Также можно подать заявления о признании общеизвестным товарным знаком либо о прекращении его правовой охраны и др.

Кроме того, определены перечни документов, которые должны быть приложены к жалобе, возражению, заявлению.

Постановление вступает в силу с 29 августа.-0-