Совмин утвердил перечень печатных СМИ, которым в 2022 году будет оказана поддержка из бюджета

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2022 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 24 декабря 2022 года №748, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
В частности, поддержка будет оказана таким изданиям, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Бярозка", "Вясёлка", "Звязда" (приложения "ЧЫРВОНКА. Чырвоная змена", "Мясцовае самакіраванне"), "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Мастацтва", "СБ. Беларусь сегодня" и другим.
Всего в перечень включено 21 издание.-0-