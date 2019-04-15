Совмин утвердил план мероприятий по реализации Директивы о развитии ЖКХ

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси постановлением №239 от 12 апреля 2019 года утвердил план мероприятий по реализации Директивы №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

План предусматривает корректировку постановления от 21 апреля 2016 года №326 "Об утверждении Государственной программы "Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016-2020 годы", в том числе в части установления расходного обязательства по финансированию из средств местных бюджетов услуг бань, уточнения показателей программы по замене сетей водоснабжения и водоотведения (канализации), обеспечения потребителей качественной питьевой водой. Кроме того, планируется подготовка и внесение в Совмин постановлений о мерах по реализации указа "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов", об определении порядка финансирования расходов госзаказчиков в сфере ЖКХ, их основных правах и обязанностях, а также об определении порядка проведения конкурсов на оказание ЖКУ.

Лукашенко подписал Директиву о развитии ЖКХ В документе изложены решения, принятые 20 октября 2017 года на республиканском семинаре-совещании, поручения и требования главы государства по совершенствованию и развитию жилищно-коммунального хозяйства.

Также план включает расширение возможностей использования электроэнергии в жилищном фонде для целей теплоснабжения (отопления), горячего водоснабжения и пищеприготовления, проведение капитального ремонта, поэтапное обеспечение до 2025 года 100% потребителей качественной питьевой водой. План также предусматривает обеспечение социальной защиты населения при оплате ЖКУ, совершенствование тарифной политики, повышение эффективности работы организаций ЖКХ, совершенствование обращения с твердыми коммунальными отходами, вопросы обучения кадров и научного сопровождения отрасли.

Республиканским органам государственного управления, иным государственным организациям, подчиненным правительству, Национальной академии наук Беларуси, облисполкомам, Минскому горисполкому поручено обеспечить в установленные сроки выполнение плана мероприятий и ежегодно с 2020 года представлять до 1 марта в Министерство жилищно-коммунального хозяйства информацию о ходе его реализации.

Минжилкомхоз должен обеспечивать координацию деятельности госорганов и госорганизаций по выполнению плана мероприятий и с 2020 года ежегодно информировать до 15 марта Совет Министров о ходе его выполнения и реализации Директивы №7.

Министерству финансов при формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год необходимо предусматривать средства на реализацию положений Директивы №7, требующих бюджетного финансирования.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-