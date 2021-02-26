Совмин утвердил план правового просвещения граждан в 2021-2025 годах

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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил план правового просвещения граждан в 2021-2025 годах. Соответствующее постановление правительства от 24 февраля 2021 года №107 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА. План включает 50 мероприятий. Среди них - приемы граждан, прямые телефонные линии, беседы в трудовых коллективах, консультации, семинары, конференции, лекции. В школах предлагается разработать и внедрить факультативы "Будущее начинается сегодня" для III (IV), V (VI), VII (VIII) классов и "Права человека - высшая ценность государства и общества" для X-XI классов, а также другие мероприятия для учащихся. Планируется также провести республиканские слеты юных спасателей-пожарных, смотры-конкурсы детского творчества "Спасатели глазами детей", а также фестиваль "Безопасное детство" среди учреждений дошкольного образования. Согласно плану, предполагается подготовка и размещение на официальных сайтах госорганов, организаций, в СМИ и на интернет-ресурсах актуальной правовой информации и комментариев по вопросам применения принимаемых (издаваемых) нормативных правовых актов. Также будут освещаться наиболее актуальные вопросы в сферах защиты социальных прав граждан, противодействия преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, профилактики правонарушений и преступлений, в том числе потребления психоактивных веществ. Министерству юстиции поручено обеспечить координацию работы по выполнению данного плана. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!