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31 декабря 2021, 07:13

Совмин утвердил план работы на I полугодие 2022-го

Фото из архива
Фото из архива

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. План работы Совета Министров Беларуси и Президиума Совмина на первое полугодие 2022 года утвержден постановлением правительства от 29 декабря 2021 года №770, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

На заседаниях Совмина будут рассматривать итоги социально-экономического развития Беларуси за 2021 год и за январь-март 2022-го.

На заседаниях Президиума Совмина будут обсуждать результаты работы по трудоустройству граждан, выявлению доходов физлиц, сокрытых от налогообложения, ресоциализации лиц, ведущих асоциальный образ жизни, и иные вопросы реализации декрета №3 "О содействии занятости населения".

В списке тем для рассмотрения и состояние работы по противодействию незаконному обороту наркотиков, профилактике их потребления и социальной реабилитации лиц, больных наркоманией.

Пойдет на Президиуме Совмина речь и о проекте концепции государственной политики регионального развития Беларуси. На заседаниях также рассмотрят готовность сельскохозяйственных организаций к полевым работам, созданию прочной кормовой базы и уборке урожая в 2022 году. Изучат результаты оказания организациям господдержки в 2021 году и выполнение условий ее предоставления, вопросы повышения эффективности сферы обращения с твердыми коммунальными отходами и вторичными материальными ресурсами, поэтапного снижения использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную упаковку. Проанализируют ход выполнения указа Президента "О повышении энергоэффективности многоквартирных жилых домов".

В центре внимания будут и концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2023 год и на период до 2025 года, основные направления бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2023 год и среднесрочный период, а также эффективность использования недр.-0-

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