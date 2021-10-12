Совмин утвердил положение о госрегистрации стратегически важных лекарственных препаратов

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 8 октября 2021 года №570 утверждено положение о порядке и условиях осуществления государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Действие документа не распространяется на положения о порядке и условиях осуществления госрегистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств, а также об упрощенном порядке осуществления госрегистрации лекарственных средств.
До проведения госрегистрации стратегических препаратов должен быть осуществлен комплекс предварительных технических работ, связанных с проведением экспертиз для подтверждения соответствия стратегического препарата требованиям безопасности, эффективности и качества, а также определения возможности экстренного применения стратегического препарата.
Комплекс таких работ проводит РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении".
Осуществление госрегистрации стратегических препаратов производится по стандартной процедуре, условно, а также условно для экстренного применения и в упрощенном порядке.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-