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12 октября 2021, 18:18

Совмин утвердил положение о госрегистрации стратегически важных лекарственных препаратов

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 8 октября 2021 года №570 утверждено положение о порядке и условиях осуществления государственной регистрации стратегически важных лекарственных препаратов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Действие документа не распространяется на положения о порядке и условиях осуществления госрегистрации (подтверждения государственной регистрации) лекарственных средств, а также об упрощенном порядке осуществления госрегистрации лекарственных средств.

До проведения госрегистрации стратегических препаратов должен быть осуществлен комплекс предварительных технических работ, связанных с проведением экспертиз для подтверждения соответствия стратегического препарата требованиям безопасности, эффективности и качества, а также определения возможности экстренного применения стратегического препарата.

Комплекс таких работ проводит РУП "Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении".

Осуществление госрегистрации стратегических препаратов производится по стандартной процедуре, условно, а также условно для экстренного применения и в упрощенном порядке.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-

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