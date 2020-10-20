Совмин утвердил положение о комиссии времени, частоты и определения параметров вращения Земли

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило положение о межотраслевой комиссии времени, частоты и определения параметров вращения Земли. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 16 октября 2020 года №594, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Комиссия будет постоянно действующим органом. Она будет координировать работу, связанную с порядком исчисления времени на территории Беларуси, использованием средств измерений эталонных частот и времени, а также определением параметров вращения Земли.

Среди задач комиссии - подготовка предложений при разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам, связанным с порядком исчисления времени на территории Беларуси.

Возглавит комиссию заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Дмитрий Барташевич. В ее состав также включены представители Белорусского государственного института метрологии, Научно-практического центра гигиены, Белорусской железной дороги, Министерства связи и информатизации, Института физики, Национальной государственной телерадиокомпании, ОАО "Гипросвязь".-0-