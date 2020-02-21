Совмин утвердил положение о контроле радиоактивного загрязнения

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о контроле радиоактивного загрязнения утверждено постановлением Совета Министров от 20 февраля 2020 года №102, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

Положением определены цели, задачи, принципы и требования к организации контроля радиоактивного загрязнения в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС. Также прописаны порядок работы системы контроля радиоактивного загрязнения, взаимодействия субъектов, входящих в ее состав, и представления информации о результатах контроля радиоактивного загрязнения.

Система контроля радиоактивного загрязнения работает на республиканском, ведомственном и производственном уровнях.

На республиканском уровне ее работу обеспечивают министерства по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, природных ресурсов и охраны окружающей среды, Госстандарт. Для координации деятельности в области контроля радиоактивного загрязнения МЧС создает межведомственный рекомендательно-консультативный совет. В него входят ведущие ученые и специалисты в области радиационного мониторинга и контроля загрязнения.-0-