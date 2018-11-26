Совмин утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей сайтов

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса, сетевого издания. Соответствующее постановление №850 принято 23 ноября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Положением определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса, сетевого издания пользователей, которые размещают на сайте информационные сообщения или материалы, в том числе оставляют свои комментарии. Согласно документу предварительная идентификация будет осуществляться при создании пользователем учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Владелец интернет-ресурса должен обеспечить соответствие данного соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям белорусского законодательства.

Соглашение должно содержать предупреждение о недопустимости размещения пользователем на интернет-ресурсе сообщений или материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь.

Для активации учетной записи пользователю будет оправлено СМС с кодом на указанный при заполнении пользовательского соглашения номер мобильного телефона или с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать его личность. При этом на один номер мобильного телефона или один комплект других идентификационных данных можно будет зарегистрировать только одну учетную запись на каждом конкретном интернет-ресурсе.

После активации учетной записи пользователь может размещать на сайте сообщения или материалы, в том числе комментарии к сообщениям других пользователей данного интернет-ресурса, при условии авторизации на сайте (для этого нужно будет ввести логин и пароль, указанные при регистрации).

Согласно документу, пользователь может в любое время расторгнуть пользовательское соглашение в одностороннем порядке. При этом сведения, полученные при предварительной идентификации пользователя, а также данные о размещении или изменении им сообщений на интернет-ресурсе, дате и времени их публикации (изменения), сведения о сетевом (IР) адресе устройства пользователя, присвоенном при регистрации или внесении изменений в регистрационные данные пользователя, а также другие данные, полученные владельцем интернет-ресурса при идентификации пользователя на время действия пользовательского соглашения, а также в течение года с даты его расторжения должны будут храниться на физически размещенных на территории Беларуси серверах.

Владелец интернет-ресурса обязан будет принять меры по защите от утраты, а также разглашения без согласия пользователя сведений, указанных в положении. По требованию органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность, органов прокуратуры и предварительного следствия, органов Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов он должен будет предоставить эти сведения в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.-0-