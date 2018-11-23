Совмин утвердил положение о расчете объема белорусских передач в телеэфире

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил положение о порядке расчета объема телепередач, аудиовизуальных произведений, иных сообщений и материалов белорусского производства в ежемесячном объеме вещания телеканалов. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №844 от 21 ноября 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Согласно критериям, определенным в документе, к национальному контенту относятся материалы, которые произведены резидентами Беларуси, или трансляции спортивных мероприятий в сопровождении комментаторов белорусских телеканалов.

Исключение составят материалы, которые подготовили резиденты совместно с иностранными субъектами хозяйствования или при их участии за пределами Беларуси, переработанные резидентами для трансляции на территории республики (кроме трансляций спортивных мероприятий), а также реклама (за исключением социальной), которая выходит между или во время телепередач.

В объем телевещания для расчета доли национального контента включается время с момента начала подачи видеосигнала с трансляцией телепередачи до окончания его подачи.

Доля телепередач белорусского производства будет определяться специальной формулой. Результаты, полученные при расчете, будут использоваться учредителями телеканалов при заполнении развернутой концепции вещания телепрограммы, представляемой в соответствии с требованиями, предусмотренными законом от 17 июля 2018 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь".

Постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года.-0-