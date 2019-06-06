Совмин утвердил порядок направления педагогов вузов на зарубежную стажировку

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Положение о порядке направления педагогических работников на стажировку в организациях иностранных государств утверждено постановлением Совета Министров от 5 июня 2019 года №367, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом определен порядок направления на стажировку за рубежом педагогов из числа профессорско-преподавательского состава государственных учреждений высшего образования, за исключением учреждений сферы культуры. Стажировки проводятся по программе развития системы образования, на основании международных договоров Беларуси, а также договоров, заключаемых между белорусскими госучреждениями высшего образования и организациями иностранных государств.

На зарубежную стажировку педагогические работники направляются согласно планам, которые заказчики мероприятий программы ежегодно утверждают c учетом поступивших заявок. Срок определяется учреждением, направляющим педагога, по согласованию с организацией иностранного государства. Для руководителей из числа профессорско-преподавательского состава стажировка длится до одной недели, для иных педагогических работников - до пяти месяцев.

Финансирование расходов на стажировку осуществляется за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на реализацию программы развития системы образования, доходов учреждения и иных источников, не запрещенных законодательством.

Постановление принято в целях повышения качества подготовки педработников вузов, создания условий для освоения передового зарубежного опыта работы, прогрессивных форм и методов педагогической деятельности.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-