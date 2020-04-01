Совмин утвердил порядок профаттестации в сфере ЖКХ

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило порядок проведения профессиональной аттестации в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 31 марта 2020 года №187, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Документом утверждено положение о порядке проведения профессиональной аттестации лиц, претендующих на занятие должностей служащих организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, и государственных заказчиков в сфере ЖКХ. На выпускников учреждений среднего специального и высшего образования, направленных на работу путем распределения или перераспределения в организации для занятия должностей служащих, действие положения не распространяется.

Уполномоченной организацией для проведения профаттестации является государственный центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов "Жилком".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-