Совмин утвердил программу статистических работ на 2019 год

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси утверждена программа статистических работ на 2019 год. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 11 декабря 2018 года №889, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Программа разработана для своевременного представления Президенту Беларуси, Национальному собранию, Совету Министров, другим госорганам актуальной и объективной официальной статистической информации. Она предусматривает информационное обеспечение выполнения прогнозов социально-экономического развития страны, нормативных правовых актов, а также обеспечение потребностей в официальной статинформации субъектов хозяйствования, средств массовой информации, научных учреждений, межгосударственных органов, международных организаций, статистических органов иностранных государств, физических лиц.

Документ состоит из шести разделов. В них приведен перечень государственных статистических наблюдений, различных статизданий (бюллетени, сборники, доклады, экспресс-информация), официальной статинформации, формируемой органами госстатистики и организациями, уполномоченными на ведение госстатистики. Отдельный раздел посвящен международному сотрудничеству в области государственной статистики.-0-