Совмин утвердил санэпидтребования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 24 марта 2020 года №168, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Документом установлены требования к содержанию и эксплуатации радиационных объектов, за исключением объектов использования атомной энергии. Они применяются для обеспечения безопасности человека при обращении с источниками ионизирующего излучения. Постановление определяет требования как к организации деятельности радиационных объектов, так и к выводу их из эксплуатации.

Требования обязательны для исполнения всеми пользователями источников ионизирующего излучения при эксплуатации таких объектов. Они не применяются при осуществлении деятельности с источниками, создающими при любых условиях обращения с ними индивидуальную годовую эффективную дозу менее 10 мкЗв, а также в случае, если их характеристики не превышают уровней изъятия и освобождения из-под контроля, установленных гигиеническими нормативами.

Виновные в нарушении данных требований несут ответственность в соответствии с законодательством.

Право разъяснять вопросы применения специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации радиационных объектов предоставлено Министерству здравоохранения.

Документ вступает в силу с 27 июня 2020 года.-0-