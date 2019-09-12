Совмин утвердил соглашение о координации межгосотношений в области фундаментальных исследований в СНГ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил соглашение о координации межгосударственных отношений в области фундаментальных исследований государств - участников СНГ, подписанное в Ашхабаде (Туркменистан) 31 мая 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина №612 от 11 сентября 2019 года.

Уполномоченным органом, ответственным за реализацию соглашения, определена Национальная академия наук Беларуси.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.-0-