Совмин утвердил соглашение СНГ о взаимодействии в борьбе с болезнями леса

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств - участников СНГ. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совмина №275 от 2 мая 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Соглашение было подписано в Астане 2 ноября 2018 года. Уполномоченным органом, ответственным за его реализацию, определено Министерство лесного хозяйства.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.-0-