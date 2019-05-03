Совмин утвердил соглашение СНГ о взаимодействии в борьбе с болезнями леса

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил соглашение о взаимодействии по профилактике и ликвидации очагов болезней и вредителей леса на приграничных территориях государств - участников СНГ. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совмина №275 от 2 мая 2019 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Соглашение было подписано в Астане 2 ноября 2018 года. Уполномоченным органом, ответственным за его реализацию, определено Министерство лесного хозяйства.
Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.-0-
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