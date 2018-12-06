Совмин утвердил соглашение СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси утвердил соглашение СНГ об использовании систем спутниковой связи военного назначения и их дальнейшем совершенствовании. Соответствующее решение содержится в постановлении правительства от 5 декабря 2018 года №872, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министерству иностранных дел поручено направить уведомление о выполнении Беларусью внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу соглашения.

Как сообщалось, соглашение было подписано в Кызыле (Российская Федерация) 6 июня 2018 года.-0-