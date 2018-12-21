Совмин утвердил требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 19 декабря 2018 года №914 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации источников и систем питьевого водоснабжения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Документом установлены требования к содержанию и эксплуатации источников, централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения, организации зон санитарной охраны источников централизованных систем, контролю показателей безопасности питьевой воды.

Согласно правовому акту, лица, виновные в нарушении утвержденных санитарно-эпидемиологических требований, несут ответственность в соответствии с законодательством.

Постановление вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.-0-