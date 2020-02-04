Совмин утвердил требования к условиям труда работающих

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров Беларуси от 1 февраля 2020 года №66 утверждены специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно требованиям условия труда работающих подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе.

В частности, документом установлены требования к условиям труда женщин. К примеру, отмечается, что для беременных должен быть исключен их контакт с производственными факторами, не отвечающими гигиеническим нормативам, с наркотическими анальгетиками, противоопухолевыми лекарственными средствами, средствами защиты растений, биологическими факторами (патогенными микроорганизмами, нерегламентированными биологическими веществами).

Постановлением утверждены и требования к условиям труда работающих инвалидов, несовершеннолетних, требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты, прохождению обязательных медосмотров с учетом условий труда работающих, а также требования к организации и проведению контроля производственных факторов, оценке и управлению профессиональным риском для обеспечения оптимальных и допустимых условий труда работников.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-