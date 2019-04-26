Мобильная версия
Проект Традиции суверенной Беларуси
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
26 апреля 2019, Пт
+20°C
Ясно EUR 2.3505
USD 2.1104
RUB 3.2614
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко призывает к координации действий стран на всем протяжении "Пояса и пути"
Президент
Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы
Президент
В городах должна быть создана четкая система по наведению и поддержанию порядка - Кочанова
Общество
Компания "Энергокомплект" подтвердила звание лауреата премии правительства в области качества
Общество
100 млн евро для развития экономики: руководство Беларусбанка принимает участие в II Форуме "Пояс и путь" в Пекине
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Культурной столицей Беларуси в 2020 году станет Лида
15:43 Культура
Двойное подтверждение заказа услуг по интернет-подписке будет внедрено в Беларуси
15:40 Общество
Беларусь и Камерун заинтересованы расширять политические и торговые связи
15:39 Политика
Более 2 тыс. человек возложили цветы к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы" в Минске
15:35 Регионы
БЖД информирует о повышении стоимости билетов в сообщении с Украиной
15:34 Общество
Международная школа Красного Креста по подготовке к ЧС прошла под Борисовом
15:23 Общество
Наводнение в ЮАР: более 70 погибших, дожди продолжаются
15:14 В мире
В Слуцком районе фура насмерть сбила велосипедиста
15:11 Происшествия
В шести районах Гомельской области введен запрет на посещение лесов
15:03 Регионы
Соучредитель "Копинстроя" приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о продаже недвижимости
15:00 Происшествия
Современные и перспективные образцы мобильных средств связи будут представлены на MILEX 2019
14:57 Общество
Минск принимает семинар пресс-секретарей европейских НОКов
14:56 Спорт
Румас: основной показатель успешности в АПК - рост зарплаты
14:50 Экономика
Турчин обсудил с Кувейтским фондом арабского экономического развития строительство онкоцентра в Гродно
14:47 Регионы
Жильцов дома на ул.Широкой в Минске из-за ремонтных работ просят на несколько часов покинуть квартиры
14:35 Регионы
Запрет на посещение лесов вводят в Брестской области
14:31 Регионы
Форум регионов Беларуси и Узбекистана призван содействовать укреплению двусторонних связей - Щеткина
14:20 Общество
Минобразования и ВБ подписали соглашение о выделении 90 млн евро на модернизацию сельских школ
14:16 Общество
Кочанова избрана председателем наблюдательного совета "Нафтана"
14:13 Экономика
Заяц: преодоление последствий аварии на ЧАЭС для Беларуси - задача государственной значимости
14:01 Регионы
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Пожароопасная обстановка в Беларуси Пожароопасная обстановка в Беларуси
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Современные и перспективные образцы мобильных средств связи будут представлены на MILEX 2019

Общество 26.04.2019 | 14:57

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" на 9-й международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2019 представит современные и перспективные образцы мобильных средств связи, в том числе на базе отечественных легкобронированных автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

На предприятии в 2017 году начаты работы по созданию новейших систем и средств связи: отечественных станций тропосферной связи, комплексной аппаратной связи для тактического звена управления и комбинированной радиостанции на базе отечественных легкобронированных автомобилей "Кайман" и "V1".

В частности, на выставке будет представлена комбинированная радиостанция Р-186 "Богатырь-2" – мобильный объект на базе колесного бронированного шасси МЗКТ-490100/V-1 (производство ОАО "МЗКТ"), оборудованный средствами связи и рабочим местом должностного лица. Изделие предназначено для обеспечения связи при ведении различных видов боя, выполнения задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций на различных уровнях управления.

Подвижной пункт управления командующего региональной группировкой войск (сил) на базе бронеавтомобиля МЗКТ-490100/V-1 ("Богатырь-2") впервые был продемонстрирован и реально выполнял поставленные задачи во время совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" , получив высокую оценку главы государства и специалистов белорусского военного ведомства.

В своей экспозиции предприятие планирует представить еще один мобильный объект на базе колесного бронированного плавающего шасси "Кайман" (производство ОАО "140 ремонтный завод"), оборудованный средствами связи и рабочим местом должностного лица, – комплексную аппаратную связи для подразделений тактического уровня управлений "Кайман-КАС".

Еще один перспективный образец в линейке мобильных средств связи - тропосферная станция "Горизонт". Она предназначена для развертывания и обеспечения работы цифровых линий связи, коммутации, маршрутизации цифровых каналов и предоставления должностным лицам полевых пунктов управления различных видов связи на полевых пунктах управления Вооруженных Сил в оперативном, оперативно-стратегическом и стратегическом звеньях управления.

Также впервые на выставке MILEX 2019 будет экспонироваться радиорелейная станция на мобильной и быстро развертываемой платформе Р-414МБРП "Сосна-2", которая принята на вооружение и в конце декабря 2018 года поставлена в Вооруженные Силы Беларуси. При ее проектировании коллектив разработчиков основывался на результатах пятилетнего опыта практического применения в войсках связи предыдущей разработки предприятия - радиорелейной станции Р-434 "Цитрус".

При создании радиорелейной станции были применены совершенно новые принципы построения, использованы передовые технические и инженерные решения, благодаря которым повышена мобильность и живучесть станции, а также количество организуемых радиорелейных направлений (количество цифровых радиорелейных станций увеличено до семи единиц). Применение универсальных опорно-поворотных устройств и креплений позволяет размещать на мачте различные типы антенн.

Радиорелейная станция Р-414МБРП "Сосна-2" предназначена для организации радиорелейных и кабельных (медно-кабельных и волоконно-оптических) линий связи, зоны беспроводного широкополосного доступа и сетей радиосвязи стандарта DMR в составе полевых опорных узлов связи, узлов связи пунктов управления Вооруженных Сил, а также для обеспечения их привязки, в том числе к сети электросвязи общего пользования.

Сегодня ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" - это многопрофильная организация, ведущая компания страны по созданию автоматизированных систем управления общего и специального назначения, аппаратно-программных комплексов и технических средств, в том числе средств связи и передачи данных, вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов, систем жизнеобеспечения и электропитания.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
выставка, Госкомвоенпром
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Афиша выходного дня - ПАСХА
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3505 BYN 2.348 BYN 2.353 BYN
USD
2.1104 BYN 2.108 BYN 2.112 BYN
RUB
3.2614 BYN 3.255 BYN 3.265 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко встретился в Пекине с вице-президентом ОАЭ
Все видео

Фотоновости

Траурная церемония к годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС прошла в Минске
Все фото

Инфографика

Производство яиц в Беларуси В хозяйствах Беларуси ежегодно производится более 3 млрд яиц. Среднестатистический белорус за год потребляет 250-300 яиц (с учетом содержащих яйцо продуктов).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Лукашенко: Китай всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси в любой сфере
Лукашенко встретился в Пекине с вице-президентом ОАЭ
Лукашенко рассчитывает на значительное развитие сотрудничества Беларуси с Сербией в ближайшие годы
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Беларусь и Китай договорились обсудить новые перспективные проекты - Макей
Беларусь и Камерун заинтересованы расширять политические и торговые связи
ЕС заявил о приверженности скорейшему завершению переговоров с Беларусью по приоритетам партнерства
Экономика
Сергей Румас во время посещения агроэкоусадьбы "Марговица" ОАО "Бегомльское" Румас: основной показатель успешности в АПК - рост зарплаты
Кочанова избрана председателем наблюдательного совета "Нафтана"
Доллар и евро на торгах 26 апреля подешевели, российский рубль подорожал
Происшествия
Фото Следственного комитета В Гродно строитель упал с высоты и погиб
В Слуцком районе фура насмерть сбила велосипедиста
Соучредитель "Копинстроя" приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о продаже недвижимости
Регионы
Леонид Заяц Заяц: преодоление последствий аварии на ЧАЭС для Беларуси - задача государственной значимости
Более 2 тыс. человек возложили цветы к памятным знакам "Ахвярам Чарнобыля" и "Камень мира Хиросимы" в Минске
В шести районах Гомельской области введен запрет на посещение лесов
Спорт
Виктория Азаренко. Фото Jimmie48 tennis photography Виктория Азаренко обыграла 4-ю ракетку мира Каролину Плишкову в 1/8 финала турнира в Штутгарте
Минск принимает семинар пресс-секретарей европейских НОКов
Гандболисты "Вардара" победили "Пик" в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов
Технологии
Владимир Гусаков Запуск белорусско-российского спутника планируется в 2021 году
Молодые ученые активно внедряют IT-технологии во все отрасли экономики Беларуси - НАН
ФОТОФАКТ: футуристический QR-коридор в Китае
Культура
Лидский замок. Фото из архива Культурной столицей Беларуси в 2020 году станет Лида
Легендарный балет "Жизель" возвращается на сцену Белорусского музыкального театра
Белорусский музыкальный театр завершит сезон гала-концертом 26 июля
В мире
Си Цзиньпин Си Цзиньпин: необходимо сформировать глобальное партнерство во имя совместного развития и процветания
Наводнение в ЮАР: более 70 погибших, дожди продолжаются
Таджикистан вводит госпошлины для туристов и паломников
Калейдоскоп
Фото Pinterest Упавший с дерева гусь сбил мотоциклистку - видео
Энергетик - это продукт со своей функцией: производители призывают потребителей читать этикетки
"Мара" осуществила мечту о красивой загородной жизни
Все круглые столы
Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв. Круглый стол Елена Моргунова,
Валерий Шилов,
Ирина Почицкая 27 сентября Как сделать питание белорусов более полезным? Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
В сянци как в жизни
Брак по «Дружбе»
Аист и другие неприятности
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Марианна ЩЁТКИНА. Равенство возможностей
Сяргей ГАЛОЎКА. Служэнне словам і справай
Марина ЕЛИНСКАЯ. Cоздатели геральдики
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия