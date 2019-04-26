Современные и перспективные образцы мобильных средств связи будут представлены на MILEX 2019

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" на 9-й международной выставке вооружений и военной техники MILEX 2019 представит современные и перспективные образцы мобильных средств связи, в том числе на базе отечественных легкобронированных автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

На предприятии в 2017 году начаты работы по созданию новейших систем и средств связи: отечественных станций тропосферной связи, комплексной аппаратной связи для тактического звена управления и комбинированной радиостанции на базе отечественных легкобронированных автомобилей "Кайман" и "V1".

В частности, на выставке будет представлена комбинированная радиостанция Р-186 "Богатырь-2" – мобильный объект на базе колесного бронированного шасси МЗКТ-490100/V-1 (производство ОАО "МЗКТ"), оборудованный средствами связи и рабочим местом должностного лица. Изделие предназначено для обеспечения связи при ведении различных видов боя, выполнения задач мирного времени и ликвидации чрезвычайных ситуаций на различных уровнях управления.

Подвижной пункт управления командующего региональной группировкой войск (сил) на базе бронеавтомобиля МЗКТ-490100/V-1 ("Богатырь-2") впервые был продемонстрирован и реально выполнял поставленные задачи во время совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" , получив высокую оценку главы государства и специалистов белорусского военного ведомства.

В своей экспозиции предприятие планирует представить еще один мобильный объект на базе колесного бронированного плавающего шасси "Кайман" (производство ОАО "140 ремонтный завод"), оборудованный средствами связи и рабочим местом должностного лица, – комплексную аппаратную связи для подразделений тактического уровня управлений "Кайман-КАС".

Еще один перспективный образец в линейке мобильных средств связи - тропосферная станция "Горизонт". Она предназначена для развертывания и обеспечения работы цифровых линий связи, коммутации, маршрутизации цифровых каналов и предоставления должностным лицам полевых пунктов управления различных видов связи на полевых пунктах управления Вооруженных Сил в оперативном, оперативно-стратегическом и стратегическом звеньях управления.

Также впервые на выставке MILEX 2019 будет экспонироваться радиорелейная станция на мобильной и быстро развертываемой платформе Р-414МБРП "Сосна-2", которая принята на вооружение и в конце декабря 2018 года поставлена в Вооруженные Силы Беларуси. При ее проектировании коллектив разработчиков основывался на результатах пятилетнего опыта практического применения в войсках связи предыдущей разработки предприятия - радиорелейной станции Р-434 "Цитрус".

При создании радиорелейной станции были применены совершенно новые принципы построения, использованы передовые технические и инженерные решения, благодаря которым повышена мобильность и живучесть станции, а также количество организуемых радиорелейных направлений (количество цифровых радиорелейных станций увеличено до семи единиц). Применение универсальных опорно-поворотных устройств и креплений позволяет размещать на мачте различные типы антенн.

Радиорелейная станция Р-414МБРП "Сосна-2" предназначена для организации радиорелейных и кабельных (медно-кабельных и волоконно-оптических) линий связи, зоны беспроводного широкополосного доступа и сетей радиосвязи стандарта DMR в составе полевых опорных узлов связи, узлов связи пунктов управления Вооруженных Сил, а также для обеспечения их привязки, в том числе к сети электросвязи общего пользования.

Сегодня ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" - это многопрофильная организация, ведущая компания страны по созданию автоматизированных систем управления общего и специального назначения, аппаратно-программных комплексов и технических средств, в том числе средств связи и передачи данных, вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов, систем жизнеобеспечения и электропитания.-0-