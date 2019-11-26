Современные вызовы требуют новых подходов в сфере гуманитарного права - Орда

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные вызовы требуют новых подходов в сфере гуманитарного права. К их разработке важно привлекать молодежь. Такое мнение высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда на открытии XIV Международной юридической олимпиады "Молодежь за мир" в университете "МИТСО", сообщает БЕЛТА.

Михаил Орда констатировал, что военные действия сегодня идут примерно в 40 странах мира. Нарушаются самые важные нормы и обязательства гуманитарного права. Между тем голос международных институтов, призванных сдерживать конфликты, все чаще игнорируется, прежние правила не работают. "Появляются новые формы противодействия. Все более частыми становятся информационные войны, которые в конечном итоге приводят к реальному противостоянию как внутри стран, так и между государствами. Очевидно, что сегодня необходимо вырабатывать новые подходы в сфере гуманитарного права, которые бы учитывали все вызовы нашего времени и могли бы реально влиять на ситуацию в мире", - считает председатель ФПБ.

Он выразил убежденность, что именно молодежь может и должна участвовать в разработке этих новых подходов. Олимпиаду "Молодежь за мир" Михаил Орда назвал очень хорошей возможностью для этого. Национальный профцентр поддерживает проведение олимпиады на протяжении многих лет. "Это наш вклад в выстраивание конструктивного международного диалога и добрососедских отношений между странами", - отметил председатель ФПБ.

Руководитель ФПБ напомнил, что на днях международная группа экспертов обнародовала исследование "Глобальный индекс терроризма". Беларусь в нем заняла 138-е место из 138 возможных, став одной из самых безопасных стран в мире. "Это очень дорогого стоит. Особенно в сегодняшних условиях", - резюмировал Михаил Орда.

Как сообщалось, XIV Международная юридическая олимпиада "Молодежь за мир" пройдет по 29 ноября. Ее участниками в этом году стали студенты-юристы из Азербайджана, Армении, Беларуси, Бразилии, Китая, Молдовы, Польши, России, Румынии, Турции, Украины. В качестве судей приглашены белорусские и зарубежные эксперты-практики.

"Молодежь за мир" - это ежегодный проект, который не имеет аналогов в Восточной Европе и СНГ и входит в тройку престижных европейских конкурсов по международному праву. Олимпиада проводится с 2006 года и стала значимым форумом, призванным содействовать развитию межкультурного диалога, распространению среди молодежи идей терпимости и мирного сосуществования наций.

Олимпиада проходит в Международном университете "МИТСО" при поддержке Федерации профсоюзов Беларуси, министерств юстиции и образования, Международного комитета Красного Креста.-0-