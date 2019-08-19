Современным вызовам можно противопоставить единство общества - Кунцевич

19 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Современным вызовам и угрозам можно противопоставить консолидацию и единство общества на основе взвешенной, разумной и справедливой государственной политики. Такую точку зрения выразил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, Андрей Кунцевич, назначенный сегодня заместителем главы Администрации Президента Беларуси.

"Главное, на что обратил внимание в ходе назначения Президент, - это работа с людьми, решение их злободневных проблем, что является по сути первостепенной задачей руководителей любого уровня. Надо не прятаться от острых вопросов, которые волнуют наших людей, а совместно искать пути их решения, используя любые актуальные каналы для обратной связи. Это, пожалуй, есть главная задача идеологической вертикали власти на сегодня", - сказал Андрей Кунцевич

"С моей точки зрения, идеологическая работа была актуальной всегда. Время показало, что сегодня это очень важно, это востребовано не только властью, но и людьми", - добавил он.

Андрей Кунцевич будет курировать вопросы идеологии, общественные объединения и средства массовой информации.

Андрей Кунцевич родился в Могилеве. В 2002 году окончил Белорусский государственный университет (специальность "журналистика"), в 2007 году - Академию управления при Президенте Беларуси (специальность "государственное управление и идеология"). Работал заведующим отделом писем редакции районной газеты "Зара над Друццю" (г.п. Белыничи), после - редактором этого издания. С 2009 по 2011 год занимал должность заместителя председателя Шкловского райисполкома, с 2011 по 2013 год - начальника управления идеологической работы Могилевского облисполкома. Являлся первым заместителем начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома - начальником управления идеологической работы. С 2013 по 2016 год работал заместителем председателя Могилевского горисполкома, с 2016 по 2017 год - начальником главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома. С января 2017 года был на посту заместителя председателя Могилевского облисполкома.-0-