Создан Белорусско-российский креативный кластер в сфере образования

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное открытие Белорусско-российского креативного кластера по развитию профессионального образования, производственного обучения, науки и культуры школьников и молодежи двух стран состоится 15 сентября в Минском филиале Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации, сообщили БЕЛТА в администрации Заводского района столицы.
Мероприятие приурочено к празднованию Дня народного единства и положит начало "масштабной интеграции в сфере образования, науки и культуры молодежи и школьников России и Беларуси", рассчитывают организаторы. Создается кластер в рамках соглашения о партнерстве в сфере культуры, образования и общественной деятельности, подписанного в мае текущего года между Минским филиалом столичного вуза и Смоленской областной общественной организацией "Российский союз молодежи".
Среди задач, которые предстоит решать кластеру с использованием инновационных технологий, - формирование единой платформы для обмена опытом, совместных мероприятий и поддержки молодежи, школьников и молодых педагогов двух стран; популяризация организаций Белкоопсоюза; запуск российско-белорусского партнерства в сфере культуры, образования, общественной деятельности и др.
15 сентября работа креативного кластера будет запущена диалоговой площадкой на тему "День народного единства, интеграция программ Союзного государства" с участием почетных гостей, в том числе белорусских депутатов, российских дипломатов, общественных деятелей двух государств.-0-