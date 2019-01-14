Создан оргкомитет по подготовке мероприятий к 50-летию детского центра "Зубренок"

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский организационный комитет по подготовке и проведению в 2019 году мероприятий, посвященных 50-летию Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок", создан распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 11 января 2019 года № 7р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Оргкомитету поручено разработать и утвердить план мероприятий, посвященных юбилею учреждения.

Председателем оргкомитета назначен министр образования Игорь Карпенко.

При необходимости к работе по подготовке и проведению мероприятий могут привлекаться руководители и специалисты республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, Минского облисполкома и других организаций.-0-