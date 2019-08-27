Создан оргкомитет по проведению в Минске Всемирной шахматной олимпиады в 2022 году

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет по подготовке и проведению в Минске Всемирной шахматной олимпиады 2022 года создан распоряжением премьер-министра Сергея Румаса от 26 августа 2019 года №331р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Оргкомитету поручено до 1 декабря 2019 года разработать и утвердить план подготовки к проведению Всемирной шахматной олимпиады. Возглавит эту работу заместитель премьер-министра Игорь Петришенко.

При необходимости оргкомитет уполномочен привлекать в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству, облисполкомов, Минского горисполкома и других организаций.

Как сообщалось, Беларусь получила право провести Всемирную шахматную олимпиаду 2022 года в октябре 2018 года на Генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ) в Батуми. Заявка белорусской делегации нашла поддержку у большинства участников ассамблеи. В борьбе за право проведения крупного международного спортивного события Беларусь опередила Республику Корея и Тунис.-0-