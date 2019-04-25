25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан республиканский совет учащейся молодежи БРСМ, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета общественного объединения Александра Гончарова.

"В состав совета вошли 50 человек. Первое организационное собрание прошло в Республиканском доме молодежи в Минске. В отличие от советов студенческой и работающей молодежи, которые уже успешно функционируют в Беларуси, в этом совете мы объединили 3 категории учащихся: школ, лицеев и гимназий, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования. Причем в каждой из групп путем голосования выявлены лидеры. Кроме того, для ребят были организованы тренинги, что позволило им познакомиться и подружиться", - рассказала Александра Гончарова.

Уже через два месяца пройдет первое заседание совета. "В ближайшее время будет создан социальный аккаунт в интернете, что позволит членам совета активно коммуницировать, обсуждать вопросы организации и проведения различных мероприятий на республиканском и областных уровнях", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Основная задача республиканского совета учащейся молодежи БРСМ - развитие самоуправления и выявление лидеров в молодежной среде.-0-