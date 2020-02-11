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11 февраля 2020, 12:09

Создание базовых организаций по подготовке научных кадров обсудят эксперты СНГ в Минске

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по согласованию проектов положений о базовых организациях государств СНГ в области подготовки научных кадров по физическим и физико-техническим наукам пройдет 12-13 февраля в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что статус базовой организации в области подготовки научных кадров по физическим наукам получит Физический институт Российской академии наук, а статус базовой организации в области подготовки научных кадров по физико-техническим наукам - Физико-технический институт им. С.У. Умарова Таджикистана.

После получения статуса базовых организаций вузы будут заниматься подготовкой, профессиональной переподготовкой и повышением квалификации научно-педагогических кадров, а также содействовать обмену информацией об опыте, инновациях, методическом обеспечении, используемой в данных областях. Они также будут оказывать научно-методическую, организационную, консультативную помощь по вопросам, связанным с изучением и преподаванием физических и физико-технических наук, проводить совместные научные исследования, международные профильные научные и научно-практические конференции, семинары, симпозиумы, выставки.

Также в их функции будут входить экспертиза проектов нормативных правовых актов, рассматриваемых для принятия в СНГ и относящихся к компетенции базовых организаций, подготовка соответствующих заключений и рекомендаций по гармонизации и унификации нормативных актов, обмен нормативными правовыми актами.-0-

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