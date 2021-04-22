Создание централизованной информсистемы здравоохранения вошло в активную фазу - Сидоренко

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создание централизованной информсистемы здравоохранения вошло в активную фазу, заявил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заведующий сектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Виктор Сидоренко.

"Подготовлен доклад министра здравоохранения на эту тему, где он затронет текущее состояние, которое у нас имеется в отрасли. Будет освещено использование таких традиционных информационных систем, как республиканская система медицинского телеконсультирования, электронный рецепт и использование регистров, которые обеспечивают автоматизацию внутренних бизнес-процессов здравоохранения, - рассказал Виктор Сидоренко. - Также мы поговорим о перспективах. В государственной программе "Цифровое развитие Беларуси" на 2021- 2025 годы за Министерством здравоохранения закреплены три мероприятия. Это создание единой службы управления скорой медицинской помощью, сервиса по управлению службой переливания крови и третий наиболее важный блок, который будет интересен как бизнесу, так и гражданам, - телемедицинское консультирование уже не "врач-врач", а "врач-пациент". Здесь разговор идет о том, что любой гражданин Беларуси сможет удаленно получить консультацию своего лечащего врача по тому или иному вопросу. В том числе это позволит снять нагрузку с первичного звена.

"Кроме того, еще в прошлом году мы начали и сейчас входим в активную фазу создания централизованной информационной системы здравоохранения. Это технологическая платформа, которая объединит все организации здравоохранения. Центральным элементом платформы будет являться электронная медицинская карта пациента. Большой блок - это межведомственное взаимодействие с МВД, органами загсов. Так как в данной системе будет информация с момента рождения до момента смерти пациента. В последующем информация будет в виде посмертного анамнеза сохраняться в системе для научных и статистических целей, создания искусственного интеллекта", - добавил завсектором.

28-29 апреля в Минске состоится первый Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане). Его основная цель - презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства - бизнеса - граждан посредством информационно-коммуникационных технологий. Работа форума будет разбита на четыре тематических блока. Они будут посвящены вопросам построения электронного правительства, внедрению биометрических документов, концепции "Умный город", цифровым сервисам государства для бизнеса и граждан.

В форуме примут участие представители государственных органов и организаций, IT-компаний, банков, международных организаций и учебных заведений. Мероприятие предполагает гибридный формат работы: офлайн и онлайн. Для получения ссылки на трансляцию необходимо пройти регистрацию на мероприятие на сайте www.gbcforum.by.

Организаторы форума - Национальный центр обмена трафиком и Национальный центр электронных услуг. Мероприятие пройдет при поддержке Оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси.-0-