Созданные при участии специалистов Госкомвоенпрома СИЗы проходят клинические испытания

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В медучреждениях Беларуси проходят клинические испытания средств индивидуальной защиты, разработанных и произведенных при сотрудничестве специалистов Госкомвоенпрома и ОАО "Техника связи". Об этом председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

С учетом поручений главы государства Госкомвоенпрому довелось освоить новое для себя направление - производство гражданской продукции. А именно - средств индивидуальной защиты, масок медицинских в интересах медучреждений. "Специалисты ОАО "Техника связи" во взаимодействии с Госкомвоенпромом справились с поставленной задачей. И сегодня можно с уверенностью сказать, что у Республики Беларусь есть официально сертифицированное изделие - маска медицинская первого и второго типа, а также средство индивидуальной защиты - а именно, полумаска фильтрующая класса FFP3 и FFP2", - рассказал Дмитрий Пантус.

В январе 2021 года был получен официальный сертификат в соответствии с требованиями Таможенного союза и ЕАЭС для данных видов изделий. На сегодняшний день совместно с Минздравом проводятся клинические испытания новых изделий в медучреждениях.

Также Дмитрий Пантус сообщил об итогах работы комитета в 2020 году. "В целом, поставлено более 2,2 тыс. единиц различных типов вооружений и техники в интересах силовых ведомств и более 800 единиц различных средств связи, комплексных станций было поставлено Вооруженным Силам, порядка 1,35 тыс. единиц телекоммуникационного оборудования", - привел данные Дмитрий Пантус.

Рентабельность продаж составила почти 17%, продолжалось инвестирование в модернизацию, создавались новые цеха, линии и целые производства. "Порядка Br75 млн было инвестировано в закупку самого современного оборудования и в строительно-монтажные работы по созданию новых производств", - добавил глава Госкомвоенпрома.

На новую пятилетку планы очень серьезные, в том числе стоит амбициозная задача - развитие ракетного вооружения. "В феврале этого года на территории Беларуси мы продолжим испытания и, думаю, завершим их. И можно будет с уверенностью сказать, что ракета средней дальности на 70 км у Республики Беларусь появилась. Касательно ракеты большей дальности, такая работа тоже проводится. Мы фактически с нуля создали коллектив, который этим занимается. Выходим на практические испытания данного изделия", - рассказал Дмитрий Пантус.

Он добавил, что около 240 новых разработок военпрома впервые будут представлены в макетном или натурном образце на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, чтобы максимально нарастить пакет партнерских соглашений.-0-