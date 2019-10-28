Создатели фейков подменяют факты своим субъективным мнением - депутат

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатели фейков подменяют факты своим субъективным мнением. Таким наблюдением с корреспондентом БЕЛТА поделилась председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Фейковые новости нередко используются как инструмент черного пиара, когда собственное, ничем не обоснованное мнение, а то и откровенная ложь подается как факт. "Он попросту подменяется мнением, как правило, субъективным. Между тем, все люди, особенно журналисты и те, кто представляет так называемые новые медиа, должны понимать, что несут ответственность за свои слова. Информация должна подтверждаться фактами", - подчеркнула Тамара Красовская.

"Плохо, что картину действительности некоторые пытаются создавать не на фактах, а на мнениях", - посетовала депутат. Вбросы непроверенной, намеренно искаженной информации создают нестабильность в обществе, и особенно это ощутимо в период проведения предвыборных кампаний, добавила она.

Парламентарий с сожалением констатировала, что авторы фейковых новостей "заняты не конкретной работой, а просто критиканством". Тамара Красовская пожелала, чтобы журналисты, независимо от того, в каком СМИ они работают, блогеры всегда помнили об ответственности за свои слова, придерживались этических норм и не опускались до распространения дезинформации.-0-