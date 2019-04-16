Спартакиада Союзного государства для детей и юношества стартовала в подмосковном Дмитрове

16 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Спартакиада Союзного государства для детей и юношества 2019 года стартовала в городе Дмитрове Московской области. Здесь начался первый этап спартакиады - соревнования школьников по хоккею с шайбой "Россия-Беларусь", сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

В состязании хоккейных команд принимают участие 136 школьников 2005-2006 годов рождения, которые до 20 апреля определят чемпиона и призеров. За награды сражаются команды из Минска, Минской и Гродненской областей, Приморского края, Республики Татарстан, Московской и Вологодской областей. Первенство выявит не только сильнейшие команды, но и лучших игроков в различных номинациях.

Спартакиады Союзного государства для детей и юношества проводятся с 2003 года по решению Совета Министров Союзного государства. Последующие этапы спартакиады 2019 года пройдут в Бресте и Молодечно, а также в Сочи.-0-