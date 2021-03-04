Спартакиада среди детей и молодежи по туристско-прикладному многоборью пройдет в университете МЧС

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соревнования по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного туризма в закрытых помещениях республиканской спартакиады среди детей и молодежи пройдут с 5 по 7 марта в Университете гражданской защиты МЧС. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ МЧС Андрей Садовский.

"В республиканский организационный комитет уже подано 28 заявок от команд, представляющих все регионы страны и университет МЧС - более 200 спортсменов. Это победители районных и городских, а также областных и столичных соревнований", - рассказал Андрей Садовский.

Участникам 4 возрастных групп (юноши и девушки 13-14 лет, 15-16 лет, 17-18 лет и 19-20 лет) предстоит посоревноваться в лично-командных коротких дистанциях по туристско-прикладному многоборью. Итоги будут подведены 7 марта.

Организатор - Республиканский центр экологии и краеведения Министерства образования, а также Университет гражданской защиты МЧС. Цель спартакиады - развитие и популяризация в Беларуси спортивного туризма, ориентирования и скалолазания.-0-