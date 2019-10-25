Спартакиада студенческой молодежи Союзного государства стартует в Сочи

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на базе федерального спортивного центра "Юг Спорт" стартует спартакиада студенческой молодежи Союзного государства по игровым видам спорта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БГУФК.

В течение шести дней студенты двух стран примут участие в турнирах по бадминтону, волейболу и настольному теннису.

Беларусь на соревнованиях представляют спортсмены университетов Минска, Гродно, Витебска, Гомеля. Россию - команды студенческих спортивных клубов из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежской, Ростовской, Пензенской и Тюменской областей, Татарстана, Республики Осетия - Алания.

Во время спартакиады запланирован визит спортивных делегаций в Олимпийский парк, участие в патриотической акции, посвященной 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, открытии музея зимних видов спорта в ледовом дворце спорта "Айсберг". В 2020 году старты спартакиады планируется провести в Орше, Гомеле, Волгограде и Рязани.-0-