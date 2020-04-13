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13 апреля 2020, 09:35

Спасатели Гомельской области отправляют советы по пожарной безопасности почтой и онлайн

Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Спасатели Гомельской области отправляют советы по безопасности по почте и онлайн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

Новый формат обучения "Совет от МЧС" направлен на информирование населения правилам пожарной безопасности. Ежедневно Гомельским городским отделом по ЧС направляется более десятка писем с ненавязчивыми рекомендациями от спасателей. Адресаты - граждане и юридические лица. "Письма, адресованные как руководителям предприятий и организаций, так и жителям города, содержат профилактическую информацию. На лицевой стороне конверта размещен совет о действиях в случае возгорания, по какому номеру вызывать службу спасения, а также о предназначении автономного пожарного извещателя", - рассказали в управлении. Тематика писем с обучающей информацией и советами меняется в зависимости от складывающейся в областном центре оперативной обстановки.

В Мозырском районе дополнили оригинальный проект юмористическим звучанием. Теперь ежедневная корреспонденция районного подразделения МЧС содержит профилактические карикатуры, разработанные вместе с художником. "Тематика рисунков также обусловлена сезонностью. Это помогает заострить внимание адресатов на причинах возникновения ЧС, актуальных на время отправки писем", - уточнили спасатели.

Работники Светлогорского отдела по ЧС используют систему оповещения через локальные сети предприятий и организаций. "При запуске ПК на мониторе появляется окошко с профилактической информацией. Также в течение дня приходят сообщения с советами от МЧС", - сказали в областном управлении.

К примеру, в эти дни работники ОАО "СветлогорскХимволокно" получают сообщения об опасности выжигания сухой растительности, лесных пожаров, с алгоритмом действий при таких возгораниях. Еще один блок советов - для родителей о том, как избежать пожара от детской шалости с огнем.-0-

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